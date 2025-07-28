ممثل هندي شهير يقرر المشي حافي القدمين مدى الحياة حدادًا على وفاة ابنته

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مشهد مؤثر هزّ قلوب الملايين من محبيه، أعلن ممثل هندي شهير عن قراره المؤلم بالمشي حافي القدمين طيلة حياته، تعبيرًا عن حزنه العميق على فقدان ابنته الوحيدة التي رحلت في ظروف صعبة. وجاء هذا القرار الصادم كنوع من النذر الشخصي والتكريم العاطفي لذكرى ابنته، التي شكلت جزءًا كبيرًا من حياته الخاصة والمهنية. عبر موقع الخليج 365.

القرار المؤلم يلقى تعاطفًا واسعًا بين الجمهور

وقد أثار إعلان الفنان ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيه حول العالم، حيث أبدى كثيرون تعاطفهم الكبير مع ألمه، معتبرين أن قراره يحمل رسالة قوية عن الحزن والفقدان الأبوي. كما شارك العديد من النجوم والممثلين في الوسط الفني الهندي منشورات دعم، مؤكدين احترامهم الشديد لموقفه رغم قسوته.

موقف إنساني يسلط الضوء على الألم النفسي بعد الفقد

خطوة الممثل الهندي فتحت النقاش مجددًا حول كيفية تعامل المشاهير مع فقدان أحبّائهم، ودور الحزن في تغيير حياة الإنسان بشكل جذري. ويؤكد المتابعون أن هذا القرار لا يُعد مجرد تصرف رمزي، بل هو تعبير عميق عن الألم النفسي الذي لا يُحتمل بعد فقد شخص عزيز، خاصة إذا كان الابن أو الابنة.