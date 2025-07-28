إحالة متهم للجنايات بعد اتهامه باغتصاب طفلة صغيرة واستغلال حاجتها المادية القاسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمرت جهات التحقيق بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه اتهامات خطيرة له تتعلق بواقعة اغتصاب أثارت صدمة كبيرة في الشارع المصري. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل ظروف المجني عليها وارتكب جريمته بطريقة بشعة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع وضبطه بعد ورود بلاغ رسمي من أسرة الضحية. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الجريمة وتحرك النيابة

وفقًا لمحاضر التحقيق، فإن المتهم أقدم على اغتصاب المجني عليها بعد استدراجها إلى مكان خالٍ من المارة، مستخدمًا وسائل خداع وتهديد لإجبارها على الانصياع له. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُجري الكشف الطبي الذي أكد وقوع الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار عاجل بحبسه وإحالته إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب.

ردود فعل واسعة ودعوات لتشديد العقوبة

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين المواطنين، حيث طالب الكثيرون بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهم، مؤكدين ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ضد المتحرشين والمغتصبين لحماية الضحايا وردع المجرمين. ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة وسط متابعة إعلامية وشعبية مكثفة.