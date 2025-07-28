عبدالله الودعاني يكشف عن إنفاق زوجته 60 ألف في التسوق ويعاني من الأرق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأ مشهور مواقع التواصل عبدالله الودعاني متابعيه بتصريح مثير كشف فيه عن إنفاق زوجته مبلغ 60 ألف ريال سعودي خلال جولة تسوق واحدة، مما أدخله في حالة من الأرق والقلق الشديد. وأوضح الودعاني أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، لكنه شعر هذه المرة بالصدمة الكبيرة من حجم الإنفاق، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وغلاء الأسعار. عبر موقع الخليج 365.

عبدالله الودعاني يروي تفاصيل الصدمة بسبب مبلغ التسوق

تحدث عبدالله الودعاني، المعروف بحسه الكوميدي ومشاركته لحياته اليومية مع جمهوره، عن الواقعة التي أصابته بالأرق قائلًا إنه لم يتمكن من النوم طوال الليل، وظل يفكر في كيفية التعامل مع الموقف بهدوء. وأضاف أن زوجته لم ترَ أي مشكلة في الأمر، معتبرة أن التسوق هو أمر طبيعي وممتع بالنسبة لها، مما زاد من توتره وإحساسه بعدم التوازن في الإنفاق الأسري.

تفاعل كبير من المتابعين بين السخرية والتعاطف

وانقسم المتابعون بين من عبّر عن تعاطفه مع عبدالله واعتبر أن الإنفاق المفرط أحد أبرز التحديات في العلاقات الزوجية، وبين من أخذ الأمر بسخرية وروح الدعابة، مشيرين إلى أن حياة المشاهير دائمًا ما تكون مليئة بالمفاجآت. فيما دعا آخرون إلى التوازن في إدارة الشؤون المالية داخل الأسرة، وعدم تحميل طرف واحد مسؤولية القرارات المعيشية. ولا تزال القصة تتصدر التريند وتثير تفاعلات متجددة عبر مختلف المنصات.