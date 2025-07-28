موسم شدة الحر واستخراج اللؤلؤ في الخليج.. الحصيني يعلن موعد بداية “طباخ التمر”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام خبير الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني بطرح تفاصيل هامة حول الموسم الجديد الذي تستقبله المملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص وهو طباخ التمر أو المرزم، وهو ما أكد على أن بدايته ستكون يوم غدًا.

إذ كتب في تغريدة “غد الثلاثاء أول أيام “طباخ التمر” المرزم يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.. يقول الخلاوي: والى ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين وانحن الليالي الشدايد الكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر والغين النخل وانحن “انصرفت” ظهور التمر او الرطب يشبع الفلاح وغيره”.

سمات موسم طباخ التمر

استكمل الحصيني مجموعة التغريدات التي يكشف بها عن أبرز السمات التي تميز موسم طباخ التمر؛ حيث كتب في واحدة منها الآتي “يظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف وايامه 13 يوما من خلال الأرشيف المناخي تستمر فيه شدة الحر”.

ليتابع “تحدث احيانا فيه عواصف ترابية.. اوان استخراج اللؤلؤ في الخليج.. يكثر فيه الرطب والفواكه الصيفي ويرخص سعرها لوفرتها”.

ليُنهي مدونًا “تقول العامة “المرزم ملء المحزم” من الرطب كناية عن كثرة الخراف أو الرطب”.