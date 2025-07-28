7 حقائق مذهلة عن الأحلام ستدهشك ولن تصدق أنها حقيقية إلا بعد قراءتها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحلام هي من أغرب الظواهر التي يمر بها الإنسان يوميًا، ومع ذلك لا تزال تحيّر العلماء حتى اليوم. وبينما يعتقد البعض أن الأحلام مجرد خيالات ليلية، تكشف الأبحاث والدراسات عن معلومات مذهلة تجعلنا ننظر إليها من زاوية مختلفة تمامًا. عبر موقع الخليج 365.

1. لا يمكننا تذكّر جميع أحلامنا

ننسى حوالي 90٪ من الأحلام بعد دقائق من الاستيقاظ، والسبب في ذلك أن نشاط الدماغ المسؤول عن تخزين الذكريات يكون منخفضًا أثناء النوم، مما يجعل معظم أحلامنا تتبخر بسرعة.

2. كل شخص يحلم حتى لو لم يتذكر

حتى أولئك الذين يقولون إنهم لا يحلمون، يدخلون بالفعل في مراحل من النوم تشمل الأحلام، لكنهم ببساطة لا يتذكرونها عند الاستيقاظ.

3. الأحلام قد تُحذر من أمراض

في بعض الحالات، أبلغ أشخاص عن رؤية أحلام مرتبطة بمشاكل صحية، ليتبين لاحقًا أنهم مصابون بأمراض لم تظهر عليهم أعراضها بعد، مما يجعل بعض العلماء يعتقدون أن الأحلام قد تكون مؤشرات مبكرة لحالة الجسم.

4. لا ترى أحلامًا غريبة فقط.. بل منطقية أحيانًا

ليست كل الأحلام خيالية أو سريالية، بل قد تكون واقعية لدرجة أنك لا تدرك أنك تحلم، وقد تتضمن مواقف من الحياة اليومية بتفاصيل دقيقة.

5. الأحلام بالألوان أو بالأبيض والأسود

هناك من يحلم بالألوان وهناك من يرى أحلامًا بالأبيض والأسود فقط. ويعتقد الباحثون أن لهذا علاقة بمستوى التعرض لوسائل الإعلام المختلفة، مثل التلفاز والسينما في فترة الطفولة.

6. الأحلام يمكن أن تُكرر

قد نحلم نفس الحلم مرات عديدة، خاصة إذا كان مرتبطًا بموقف نفسي أو ضغوط متكررة. هذا يشير إلى أن العقل يستخدم الحلم كأداة للتعامل مع التجارب غير المحلولة.

7. بعض الأشخاص قادرون على التحكم في أحلامهم

هناك ما يُعرف بـ”الحلم الواعي” (Lucid Dream)، وهو عندما يدرك الشخص أنه يحلم ويستطيع توجيه سير الأحداث داخل الحلم، وهذه قدرة يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة.