صالحة القحطاني تمازح زوجها: تبغى تنحف عشان تجذب البنات وتلفت الانتباه

أثارت المؤثرة السعودية صالحة القحطاني موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو طريف وهي تمازح زوجها حول رغبته في خسارة الوزن، مشيرة إلى أنه يريد أن يصبح أكثر جاذبية "عشان يجذب البنات ويلفت الانتباه"، على حد قولها، ما جعل الجمهور يتفاعل مع الموقف بتعليقات مرحة وساخرة.

رد فعل الزوج وتفاعل المتابعين

رد الزوج على مزاح صالحة بابتسامة ونفي ساخر، مؤكدًا أن هدفه من خسارة الوزن هو تحسين صحته فقط، فيما استمر المزاح اللطيف بينهما بشكل عفوي يعكس قوة العلاقة وروح الدعابة بين الطرفين. وانتشرت اللقطة على نطاق واسع بين المتابعين الذين أثنوا على طبيعة العلاقة وأسلوب التفاعل المرح بين الزوجين.

صالحة القحطاني ونجاحها على السوشيال ميديا

تُعرف صالحة القحطاني بحضورها العفوي وصدقها في عرض تفاصيل حياتها اليومية، ما جعلها من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد الرقمي السعودي. وقد اكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة بسبب أسلوبها العفوي وقدرتها على المزاح ومشاركة اللحظات العائلية بطريقة واقعية تجذب المتابعين.