حادث مرعب لفتاة علق شعرها داخل لعبة ملاهي شهيرة وسط صراخ الموجودين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت إحدى المدن حادثًا مؤلمًا أثار الذعر بين الحضور، بعد أن علِق شعر فتاة داخل لعبة ملاهي شهيرة أثناء تشغيلها، ما أدى إلى صراخ هستيري من الزوار ومحاولات فورية لإيقاف اللعبة. الواقعة تسببت في حالة من الهلع بين المتواجدين، حيث هرع المشرفون على المكان لإسعاف الفتاة وسط صدمة الجميع، وتم استدعاء فرق الطوارئ بشكل عاجل إلى الموقع، عبر موقع الخليج 365.

تدخل سريع من إدارة الملاهي ينقذ الموقف

بفضل استجابة سريعة من العاملين في مدينة الملاهي، تم إيقاف اللعبة خلال ثوانٍ معدودة، ما ساعد في تجنب تفاقم الإصابات، إلا أن الفتاة تعرضت لجروح في فروة الرأس نتيجة قوة السحب. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للتأكد من التزام إدارة الملاهي بإجراءات السلامة العامة.

مطالب بمراجعة معايير الأمان في مدن الألعاب

أثارت هذه الحادثة مطالبات واسعة من أولياء الأمور والناشطين بضرورة مراجعة معايير الأمان داخل مدن الملاهي، وتشديد الرقابة على الألعاب التي قد تشكل خطرًا على الأطفال أو الشباب. كما دعت الأصوات إلى تدريب الموظفين على التعامل مع المواقف الطارئة، وتوفير فرق إسعاف جاهزة في كل الأوقات داخل هذه المرافق الترفيهية.