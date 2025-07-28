“ليس قبل دقيقتين” طبيب مصري يحذر من مخاطر النهوض مباشرة فور الاستيقاظ من النوم.. لتلك الفئات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خرج الطبيب المصري محمد غانم أخصائي التغذية في مقطع توعوي لجميع المتابعين بخصوص سلوك شائع الحدوث من قِبل الكثيرين وهو النهوض مباشرةً من على السرير فور الاستيقاظ من النوم، ليكشف عن مدى كارثية هذا الأمر على المدى القريب والبعيد بالأخص لفئات محددة مثل كبار السن.

إذ قال الطبيب محذرًا من عدم القيام مباشرة والتحرك فور الاستيقاظ خاصةً للأفراد الأكبر من 60 – 70 عامًا؛ وذلك لأن القلب وقت النوم يكون في حالة من الهدوء وبالتالي لا يضخ كميات كبيرة من الدم، إلا أن الوقوف المفاجئ يؤدي إلى أن يقوم القلب بضخ كميات كبيرة من الدم إلى المخ وأجزاء الجسم، وهذا ما يعتبر بالأمر الخطير لأنه قد يُعرض الشخص إلى الإغماء على أقل تقدير أو جلطة في أسوأ الحالات.

نصائح قبل النهوض من السرير عند الاستيقاظ

تابع الطبيب محمد غانم حديثه موضحًا النصائح الطبية التي يجب على الشخص اتباعها عند استيقاظه وهي ما تمثلت في الآتي: