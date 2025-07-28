صورة نادرة تجمع الملك فهد وصالح الخريصي قبل أكثر من أربعة عقود تُنشر لأول مرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة نادرة تُنشر لأول مرة تجمع بين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- والشيخ صالح الخريصي، والتي تعود إلى أكثر من أربعة عقود مضت. وقد أثارت الصورة تفاعلًا واسعًا بين السعوديين، لما تحمله من قيمة تاريخية وحنين إلى فترة زمنية مهمة في مسيرة المملكة، خاصة أنها توثق لحظة ودّية جمعت بين شخصية قيادية رفيعة وعالم بارز في زمنٍ مضى.

توثيق نادر لعلاقة رمزين من رموز المملكة

أظهرت الصورة الملك فهد في لقاء ودّي مع الشيخ صالح الخريصي، أحد الأعلام البارزين في العمل القضائي والعلمي في المملكة، ويُعد من الوجوه المعروفة في منطقة حائل. ويبدو أن اللقاء تم خلال زيارة رسمية أو مناسبة وطنية، حيث كانت الأجواء مفعمة بالاحترام والتقدير المتبادل. واعتبر عدد من المغردين أن هذه الصورة تمثل توثيقًا هامًا لقيم الوفاء والعلاقات التي كانت تجمع القيادة السعودية برموز المجتمع من العلماء والمشايخ آنذاك.