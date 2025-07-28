لحظة إنقاذ مسن تدلى من عمود كهرباء بعد تعرضه للصعق وسط ذهول المواطنين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد أحد الأحياء حالة من الذهول والهلع بعد تعرض رجل مسن للصعق الكهربائي أثناء محاولته صيانة أحد أعمدة الكهرباء، حيث فقد توازنه وتدلى جسده من أعلى العمود، وسط صدمة الحاضرين الذين سارعوا بإبلاغ فرق الطوارئ لإنقاذه. وقد تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى الموقع في وقت قياسي، وتم تنفيذ عملية إنزال دقيقة للمسن وسط تصفيق وارتياح الحضور. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الحادث ولحظة التدخل العاجل

وقع الحادث في وضح النهار، حيث كان المسن يحاول إصلاح عطل كهربائي في أحد الأعمدة المرتفعة، وفجأة تعرض لصدمة كهربائية أفقدته القدرة على الحركة. تدلى جسده متشبثًا بالحزام المربوط في العمود، في مشهد أثار الرعب في نفوس الأهالي الذين هرعوا للاتصال بالجهات المعنية.

حضرت فرق الدفاع المدني على الفور، مزوّدة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف الخطير، واستطاع أحد رجال الإنقاذ الصعود للعمود وتثبيت المسن جيدًا قبل إنزاله بسلام. وقد تبين لاحقًا أن الرجل يعاني من إصابات طفيفة فقط، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ردود الفعل وتفاعل المواطنين مع الواقعة

تداول المواطنون مقاطع فيديو للحظة الإنقاذ على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بجهود فرق الطوارئ وسرعة استجابتهم، ومؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة خاصة في الأعمال الكهربائية.

كما دعا آخرون إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية للمواطنين، خاصة كبار السن، بشأن مخاطر التعامل مع التيار الكهربائي دون وجود إشراف فني أو أدوات وقاية مناسبة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.