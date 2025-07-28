الأطباء يحذرون من الحكة بعد الاستحمام ويكشفون علاقتها بأمراض خطيرة محتملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر عدد من الأطباء من ظاهرة الحكة الجلدية التي تصيب البعض بعد الاستحمام، والتي قد تبدو بسيطة أو عابرة، إلا أنها قد تكون مؤشرًا على مشاكل صحية خفية تتطلب الانتباه. ويرى الخبراء أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات جلدية أو أمراض مزمنة. عبر موقع الخليج 365.

أسباب الحكة بعد الاستحمام ومتى تكون خطيرة؟

الحكة بعد الاستحمام قد تنتج عن عدة أسباب شائعة، منها استخدام المياه الساخنة جدًا أو الصابون القاسي الذي يجفف الجلد ويزيل الزيوت الطبيعية الواقية. كما أن التغيرات في درجة حرارة الجسم أو تحسس الجلد لبعض المواد الكيميائية في منتجات الاستحمام قد تكون من العوامل المسببة.

لكن بعض الأطباء يشيرون إلى أن الحكة المتكررة بعد الاستحمام دون وجود طفح جلدي ظاهر قد تكون مؤشرًا على أمراض أكثر خطورة، مثل:

اضطرابات الكبد أو الكلى

أمراض الدم مثل كثرة الحمر الحقيقية

مشكلات الغدة الدرقية

الحساسية المزمنة أو اضطرابات الجهاز المناعي

السكري أو الجفاف الشديد للبشرة

كيف تحمي نفسك من الحكة بعد الاستحمام؟

ينصح الأطباء باتباع بعض الإرشادات التي تساعد في الوقاية من الحكة بعد الاستحمام، وأبرزها:

تجنب استخدام المياه الساخنة جدًا والاعتماد على الماء الفاتر.

اختيار صابون لطيف خالٍ من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

تجفيف الجسم بلطف باستخدام منشفة ناعمة دون فرك.

استخدام مرطبات الجلد بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على رطوبة البشرة.

استشارة طبيب الجلدية في حال استمرار الحكة أو تكرارها دون سبب واضح.

التعامل السريع مع هذا العرض البسيط قد يجنبك مضاعفات صحية أنت في غنى عنها.