تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 وانطلق في رحلة المغامرة مع أفضل الوثائقيات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا كنت من عشاق الوثائقيات والمغامرات، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك هي الخيار الأمثل لك. تقدم القناة محتوى تثقيفي مميز يدمج بين العلم والبيئة والمغامرة، مع تجربة بصرية ساحرة تنقلك إلى عوالم جديدة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لعام 2025

لتستمتع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية ودون تقطيع، إليك التردد الصحيح:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11411.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 30000.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

تبث القناة أيضًا عبر العرب سات لتغطية واسعة في دول الخليج العربي:

– التردد: 11804.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: HD.

ما تقدمه قناة National Geographic Abu Dhabi

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر نافذة لفهم كوكب الأرض والحياة البرية والتكنولوجيا والكوارث الطبيعية والاكتشافات العلمية. تقدم القناة برامج مميزة مثل تحقيقات الكوارث الجوية وهياكل عملاقة وأسرار الكون ومصر القديمة والحيوانات المفترسة.

كيفية ضبط تردد National Geographic على جهاز الرسيفر

– ادخل إلى إعدادات التركيب من خلال ريموت الرسيفر.

– اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) وأضف التردد المناسب.

– اضبط الإعدادات واضغط على “بحث”.

– احفظ القناة في قائمة القنوات المحفوظة لديك.

لماذا يبحث الملايين عن تردد National Geographic اليوم؟

لأن القناة تقدم محتوى فريد ومميز يجمع بين الدقة والمتعة والمعلومة، بجودة سينمائية عالية وترجمة احترافية. تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك وجهة مثالية لعشاق الوثائقيات والمغامرات.