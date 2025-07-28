الأونصة والعيارات | سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار الحركة السعرية التي تشهدها أسواق الذهب على المستوى العالمي فإن هناك تحركات ملحوظة في السوق السوري هي ما طرأت اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وهي ما أدت إلى وصول سعر الأونصة إلى حوالي 43445792.94 ليرة بما يعادل 3341.47 دولار أمريكي.

أسعار عيارات الذهب في سوريا اليوم

نتابع بطرح تطورات أسعار عيارات الذهب في السوق السوري اليوم الإثنين، وهي ما جاءت على النحو التالي: