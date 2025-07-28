الارشيف / الرائج

الأونصة والعيارات | سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار الحركة السعرية التي تشهدها أسواق الذهب على المستوى العالمي فإن هناك تحركات ملحوظة في السوق السوري هي ما طرأت اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وهي ما أدت إلى وصول سعر الأونصة إلى حوالي 43445792.94 ليرة بما يعادل 3341.47 دولار أمريكي.

أسعار عيارات الذهب في سوريا اليوم

نتابع بطرح تطورات أسعار عيارات الذهب في السوق السوري اليوم الإثنين، وهي ما جاءت على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالليرة السورية السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 1047454.12 80.56
عيار 20 1163837.62 89.51
عيار 21 1222029.38 93.99
عيار 22 1280222.43 98.46
عيار 24 1396605.93 107.41

 

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

