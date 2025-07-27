عودة الأسطورة: موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman على القنوات الناقلة بجودة HD

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع انتظار شديد من قبل عشاق المسلسل في جميع أنحاء الوطن العربي، يعود مسلسل قيامة عثمان بالحلقة 195 من الموسم السابع ليثير الدهشة والإثارة مجدداً. يتناول المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية والصراعات التي واجهها المؤسس عثمان ابن ارطغرل من الأعداء المتعددين. يواصل الموسم الجديد تقديم أحداث مثيرة ومشوقة تغير من مجرى الأحداث تماماً.

مواعيد التصوير والعرض

يبدأ تصوير الموسم السابع من المسلسل في الفترة من يونيو إلى أغسطس.

من المقرر عرض الحلقة الافتتاحية في سبتمبر.

تحديد موعد عرض الحلقة 195 في أكتوبر.

القنوات الناقلة

يتم عرض المسلسل حصرياً على قناة ATV التركية كل أربعاء عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

تعرض الحلقة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية الخميس التالي الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أحداث الموسم السابع

موسم جديد يعد بتوسيع رقعة الدولة العثمانية بقيادة عثمان وتحالفات جديدة تعزز قوتها. اكتشافات جديدة وأسرار مثيرة ستؤثر بشكل كبير على مسار الدولة.

هذه الأحداث والتفاصيل الشيقة ستكون محور انتباه المشاهدين في الحلقة القادمة من هذا المسلسل الشهير.