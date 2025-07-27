تغيير موعد الجنازة والعزاء للموسيقار زياد الرحباني بناءً على طلب أسرته

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت عائلة الفنان الراحل زياد الرحباني يوم أمس، عن موعد جنازته وعزاءه. وفارق الرحباني الحياة عن عمر يناهز 69 عامًا في أحد مستشفيات بيروت. ستقام صلاة الجنازة يوم الاثنين في كنيسة “رقاد السيدة” بالمحيدثة في بلدة كفيا بلبنان في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تليها مراسم العزاء التي ستستمر حتى اليوم التالي الثلاثاء.

وتوجهت أسرة الفنان الراحل بطلب واحد إلى الحضور والمشيعين، وهو التبرع لصالح الكنيسة التي ستقام فيها مراسم التشييع، بدلًا من وضع الأكاليل الزهرية تقديرًا لروح الراحل واستجابة لرغبته وأسرته.

وولد الرحباني في شهر يناير 1956 في بلدة أنطلياس بمنطقة المتن في لبنان، وهو ابن السيدة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني. كان له انطباع خاص في عالم الفن، حيث اعتمد نهجًا مختلفًا في أعماله منذ بداياته، حيث أصدر ديوانه الشعري النثري “صديقي الله” في سنوات الستينات وهو لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره.