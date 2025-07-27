قناة وناسه 2025 تكشف عن لغز سرقة لولو على نايل سات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قناة وناسه 2025 واحدة من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي ممتع يجذب انتباه الصغار من خلال الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية. ولحل مشكلة التشويش والانقطاع، أعلنت القناة عن تغيير ترددها السابق إلى تردد جديد.

تفاصيل تحديث التردد

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11430.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– اسم القناة: وناسات بيبي.

كيفية ضبط التردد الجديد

1. الضغط على زر القائمة على الريموت كنترول.

2. اختيار “إنشاء قناة جديدة”.

3. اختيار القمر الصناعي نايل سات.

4. إضافة التردد والمعلومات الأخرى.

5. الضغط على زر البحث والانتظار لحتى الانتهاء.

6. الحفظ والعودة لمشاهدة القناة.

أغاني مشهورة على قناة وناسه

– سوري ماما.

– لولو والحرامي.

– شكرًا بابا حبيبي.

– لولو وعبود للسيارات والطائرات.

– والمزيد…

تجدون قناة وناسه 2025 الآن على تردد جديد، لتستمتعوا بأفضل جودة لمشاهدة الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية المحببة لقلوب الأطفال.