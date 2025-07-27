أكثر الأبراج حظًا في 2025 حسب توقعات الفلك: من ينتصر في سباق الحظ والطاقة الإيجابية؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عام مليء بالتغيرات والصدمات المفاجئة، يبرز عدد من الأبراج كأكثر الأبراج حظًا وتألقًا، حيث تتناغم حركتها مع الكواكب لتعطيها دعمًا مضاعفًا في شتى المجالات.

في موقع الخليج 365، نكشف لك من هم أصحاب الطالع السعيد هذا العام، وما الذي ينتظرهم من مفاجآت وفرص.

برج القوس: نجم الحظ الساطع في 2025

القوس يتربّع على عرش الحظ هذا العام. فرص مهنية غير متوقعة، سفر، وتوسع في المشاريع الشخصية. كل ما كان متعطلًا يبدأ في التحرك من جديد.

عاطفيًا، يدخل القوس في مرحلة جديدة من الوضوح، وقد يلتقي بالشريك الذي كان ينتظره منذ فترة. الطاقة العالية تساعده على تحقيق أهدافه بثقة.

برج الجوزاء: بداية مختلفة وتحولات مذهلة

برج الجوزاء ينتقل من حالة من التردد إلى الوضوح. الحظ يرافقه في التغيير، خصوصًا في النصف الثاني من العام، مع دعم قوي من الكواكب في القرارات الجريئة.

قد يحقق الجوزاء نقلة في عمله أو يكسر قيدًا عاطفيًا ظل مقيدًا به لفترة. الحظ معه إن أخلص النية وابتعد عن التردد.

أبراج أخرى تتألق جزئيًا

برج الأسد يدخل في مرحلة من الحظ المتفاوت، حيث تلمع بعض الفرص المالية لكن مع حاجة للتركيز. الميزان أيضًا يتلقى دعمًا عاطفيًا خاصًا، بينما الثور يحقق تقدمًا بطيئًا لكنه ثابت.