عودة قوية ومصير مجهول في الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان: أحداث نارية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان، ينتظر عشاق الدراما التركية هذا الحدث بشغف وحماس. المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا يعود بموسم جديد مليء بالأحداث المشوقة والمثيرة.

موعد الحلقة 195 مسلسل المؤسس عثمان

سيتم عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر على قناة ATV التركية. وسيتم بثها حصريًا في تركيا في تمام الساعة 8:00 مساءً. بينما يمكن للمشاهدين العرب متابعة الحلقات المترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

الموسم الجديد من مسلسل المؤسس عثمان سيشهد زيادة في وتيرة الأحداث، مع تصاعد الصراعات السياسية داخل قبيلة القاي وظهور شخصيات جديدة تؤدي إلى تغييرات كبيرة في القصة. ستتصاعد الخلافات حول من يحصل على السلطة داخل القبيلة، وسيواجه بطلنا تحديات جديدة لإنشاء دولته.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمتابعة حلقات مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، يمكنك الاستقبال عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12034، بمعدل استقطاب عمودي وترميز 27500، بجودة عالية HD.

بهذه الأحداث الشيقة والمثيرة، يستعد مسلسل المؤسس عثمان لاستقبال جمهوره بموسم جديد مليء بالتشويق والإثارة. سارع بمتابعة الحلقات واكتشاف المزيد من مغامرات بطلنا الشجاع.