الآن يمكنك الاستعلام عن نتائج برنامج “عدل 3” بسهولة عبر موقع www.aadl.dz

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، عن بدء نشر نتائج معالجة ملفات المكتتبين ضمن برنامج “عدل 3” عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. وفقًا لذلك، يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن نتائج برنامج “عدل 3” إلكترونيًا عبر موقع www.aadl.dz 3.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاكتتاب في “عدل 3” عبر www.aadl.dz 3

وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تم نشر نتائج معالجة ملفات التسجيل في برنامج “عدل 3″، والتي كان ينتظرها آلاف المواطنين منذ وقت طويل. وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

– الدخول إلى منصة الوكالة “عدل” الرسمية.

– تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني أو الحساب الإلكتروني.

– الانتقال إلى قسم “اكتتاب-souscription” الخاص ببرنامج “عدل 3”.

– التحقق من حالة الملف:

– مقبول: إمكانية تنزيل إشعار القبول.

– مرفوض: عرض إشعار الرفض وسبب الرفض (مثل نقص الوثائق).

– تقديم اعتراض إلكتروني في حال الرفض، وإرفاق المستندات الناقصة.

علمًا بأن منصة التسجيل للمستفيدين من برنامج “عدل 3” بدأت في 5 جويلية 2024 واستمرت حتى 14 جويلية، وبلغ عدد المسجلين 1,440,340 مكتتبًا. وبعد تحليل الملفات والتحقق من الشروط، أصبحت الأعداد المقبولة مبدئيًا 1,024,342 مكتتبًا على المستوى الوطني. وأكد المدير العام لوكالة “عدل” رياض قمداني أن الإعلان الرسمي للقبول أو الرفض سيكون يوم 27 جويلية 2025.

شروط القبول في برنامج “عدل 3” للسكن 2025

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن التسجيل في برنامج “عدل 3” يخضع لمجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها في المتقدم، لضمان أحقية الاستفادة من البرنامج وتأتي الشروط على النحو التالي:

– يشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ويقيم دائمًا داخل الدولة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند تاريخ التسجيل.

– ألا يكون المتقدم، أو زوجته، أو أحد أفراد أسرته مالكًا لوحدة سكنية أو عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد في وقت سابق من أي صيغة دعم سكني حكومي (عمومي إيجاري، ريفي، سكن تساهمي، إلخ).

هذه هي الخطوات والشروط الرسمية للاستعلام عن نتائج برنامج “عدل 3” والتأكد من قبولك فيه. يمكن للمواطنين الآن الوصول إلى المعلومات بسهولة عبر المنصة الإلكترونية www.aadl.dz 3.