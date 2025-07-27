تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات: قناة الأطفال الممتعة بالهوية العربية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عالم الإعلام الطفولي، تبرز قناة ماجد كواحدة من التجارب العربية المميزة التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتقدم محتوى عصريًا بأعلى جودة دون التخلي عن اللغة العربية والقيم الأصيلة. تحت مظلة أبوظبي للإعلام، نجحت قناة ماجد في أن تصبح الرفيق المفضل للأطفال في الخليج والعالم العربي. وبعد تحديث تردداتها لعام 2025، يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد لضمان بقاء أطفالهم على اتصال بالمحتوى الآمن والشيّق.
تردد قناة ماجد 2025 على النايل سات
في زمن تتشابه فيه قنوات الأطفال وتكون مليئة بالمحتوى المستورد، تظهر قناة ماجد كقناة مختلفة، ذكية، ومحترمة لعقل الطفل وقيم الأسرة. ضبط التردد الجديد يمنح طفلك فرصة للتعلم والتسلية في آن واحد. ويأتي التردد الجديد مع المواصفات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8
- الجودة: HD
لماذا قناة ماجد هي الاختيار الذكي لأطفالك؟
قناة ماجد لا تقتصر على عرض برامج ترفيهية، بل تقدم نظام إعلامي تربوي متكامل يلبي حاجات الطفل العربي المعرفية والعاطفية. ومن أبرز مميزاتها:
- الشخصيات الكرتونية العربية الأصيلة
- المحتوى التربوي والتعليمي
- اللغة العربية الفصيحة والمبسطة
- الجودة العالية في الإنتاج
أشهر برامج قناة ماجد
- أمونة المزيونة
- رحلة
- فطين
- النقيب خلفان
- أنا زهرة
- سوبر نورة
هذه البرامج تمزج بين المغامرة والتعليم، وتناسب الأطفال في الفئة العمرية بين 4 و12 عامًا، مع مراعاة القيم الخليجية والعربية.
خطوات ضبط قناة ماجد على جهاز الرسيفر
- افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.
- اختر “تركيب يدوي” أو “إضافة تردد جديد”.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل بيانات التردد كما هو مذكور.
- اضغط على “بحث” ثم “حفظ”.
- ستظهر قناة ماجد مباشرة في قائمة القنوات.باختصار، قناة ماجد تعتبر اختيارًا ذكيًا لأطفالك لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية عربية أصيلة وجودة عالية.