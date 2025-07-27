استمتع بتردد قناة توم وجيري الجديدة لعام 2025 بجودة عالية وبدون تقطيع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2025 الجديد، ومنذ انطلاقها ارتبطت القناة بسلسلة الكرتون الكلاسيكية التي لا تُمل، والتي نشأ على حبها أجيال من الأطفال في العالم العربي. القناة لا تكتفي بعرض “توم وجيري” فقط، بل تقدم باقة متنوعة من الرسوم المتحركة والأفلام القصيرة التي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الذوق العربي وتراعي القيم العائلية.

تردد قناة توم وجيري 2025 على النايل سات

– التردد: 11354

– الاستقطاب: عمودي (V)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: SD / HD حسب نوع الرسيفر

ملحوظة: يفضل استخدام جهاز استقبال حديث للاستمتاع بجودة عرض محسنة وصوت أوضح.

لماذا تحظى قناة توم وجيري بشعبية واسعة في الوطن العربي؟

– محتوى كلاسيكي يتجدد باستمرار

– برامج متنوعة بعد التحديث

– عرض متواصل بدون توقف

– بساطة الواجهة وسهولة الوصول

شاهد أيضًا: تردد قناة ماجد على النايل سات: قناة الأطفال الممتعة بالهوية العربية

أهم البرامج والمحتويات على قناة توم وجيري

– حلقات كرتون “توم وجيري” الكلاسيكية

– أفلام قصيرة من إنتاج “وارنر براذرز” و “كارتون نتورك”

– رسوم متحركة تعليمية مبسطة

– مسابقات ذهنية وفقرات تسلية للأطفال

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري على الرسيفر

– افتح قائمة الإعدادات من الريموت

– اختر “البحث اليدوي” أو “إضافة تردد”

– أدخل بيانات التردد الموضحة أعلاه

– اضغط “بحث”، ثم احفظ القنوات الجديدة بعد انتهاء المسح

هل تتوفر قناة توم وجيري عبر الإنترنت؟

حتى الآن، القناة لا تملك بثًا مباشرًا رسميًا عبر الإنترنت، ولكن يمكن متابعة المقاطع المقتطفة من برامجها عبر منصات مثل يوتيوب أو بعض التطبيقات المتخصصة بقنوات الأطفال، مع الحرص على استخدام مصادر موثوقة لحماية الأطفال من الإعلانات الموجهة.