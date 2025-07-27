بعد تعيينه مديرًا للإدارة العامة للمباحث الجنائية.. من هو اللواء عصام غانم؟!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتمد السيد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية المصرية قرار خاص بترقيات الضباط للعام 2025، وهو القرار الذي شمل أسماء العديد من الشخصيات المميزة والمهمة، ويذكر أنه من أهم هذه الأسماء التي لاقت اهتمام كبير من قبل العديد من الأشخاص كان تعيين اللواء عصام غانم مديرًا للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية المصرية، وهو ما زاد البحث عن شخصيته للتعرف على تفاصيله، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح تفاصيل تعيين اللواء عصام غانم في منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

من هو اللواء عصام غانم

اللواء عصام غانم شاب من شباب قرية السمطا في مركز دشنا وعاش لفترة من الزمن في نجع حمادي ويعد شقيق المستشار علاء غانم الذي تولى منصب رئيس نادي قضاة قنا، وتخرج اللواء من كلية الشرطة وعمل ضابط وعشق هذا العمل منذ الصغر ومكافحة الجريمة وتنقل في العمل في المباحث الجنائية، ويعتبر من أبرز الضباط في الآونة الأخيرة وكان معروف عنه بالقدرة على ملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والحد من ارتكاب الجريمة.

ومن ثم تدرج غانم في العديد من المناصب حيث تولى منصب وكيل المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، قبل ان يفاجئه وزير الداخلية المصرية محمد توفيق في قراره المثير في حركة تنقلات الضباط الأخيرة 2025 بتعيينه في منصب مديرا للمباحث الجنائية.

اهم تنقلات الضباط الأخيرة

وشهدت حركة تنقلات الضباط الأخيرة العديد من التنقلات الهامة وأبرزها هي:

تعيين اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح– مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

تعيين اللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق– مساعد الوزير لقطاع الأمن.

تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله– مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

تعيين اللواء محمد أبو الليل أمين محمد– مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

تعيين اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة– مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

تعيين اللواء محمد منصور إبراهيم الباز– مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

تعيين اللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي– مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

تعيين اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر– مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل– مساعد الوزير لقطاع الرعاية اللجتماعية.

تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي– مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.

خروج اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة.

نقل اللواء بهاء زحير من منصب مدير مباحث الإسكندرية إلى وكيل مباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

نقل اللواء محمد حبشي حكمدار العلمين، ليتولى منصب حكمدار السويس.

نقل اللواء محمد يوسف من مدير مباحث الوزارة، إلى حكمدار مديرية أمن القاهرة.

تعرفنا سويًا عمن هو اللواء عصام غانم وهو الذي شهدت حركة تنقلات الضباط الأخيرة نقله إلى منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد تفنيه وتضحيته في كل المناصب الذي تولاها من قبل.