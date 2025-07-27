تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات والعرب سات: قناة الطفولة الأولى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عالم يمتلئ بالمحتوى الموجّه للأطفال، تبرز قناة وناسة كواحدة من القنوات العربية النادرة التي تجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة مميّزة ومثيرة للاهتمام. من خلال محتواها الغنائي والترفيهي، وبرامجها المبتكرة، تمكنت قناة وناسة من بناء علاقة قوية مع الأطفال في الوطن العربي، وهذا ما يجعل الكثير من الأهالي يبحثون عن تردد القناة لعام 2025.

تردد قناة وناسة لعام 2025

إذا كنت تبحث عن قناة تقدم محتوى آمن ومفيد لأطفالك، فإن تردد قناة وناسة لعام 2025 هو الخيار الأمثل. تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والقيم الإنسانية بطريقة مبتكرة وممتعة.

تفاصيل التردد على النايل سات والعرب سات

نايل سات التردد: 11470 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: HD

عرب سات التردد: 11270 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: HD



شاهد أيضًا: تردد قناة ماجد على النايل سات: قناة الأطفال الممتعة بالهوية العربية

مميزات قناة وناسة للأطفال

محتوى ترفيهي تربوي

أمان المحتوى

بث مستمر دون انقطاع

تصميم بصري جذاب

كيفية ضبط القناة على الرسيفر

ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

اختر “تركيب يدوي” أو “إدخال تردد جديد”.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على “بحث” ثم “حفظ”.

لماذا قناة وناسة؟

لأنها تقدم للأطفال العرب تجربة ترفيهية وتعليمية مميزة تحترم قيمهم وهويتهم. ابحث عن تردد قناة وناسة الجديد واستمتع بمشاهدة برامجها المميزة والمفيدة.