أموالك بأمان.. إنشاء حساب باي بال مجاني بسهولة وسرعة مع شرح لكل الإجراءات المطلوبة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح باي بال واحدًا من أهم وأشهر وسائل الدفع الإلكتروني في العالم، ويُستخدم على نطاق واسع في التسوق، تحويل الأموال، واستلام المدفوعات من أي مكان. وفي ظل تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية في 2025، يسعى الكثيرون لإنشاء حساب باي بال مجاني وآمن. عبر موقع الخليج 365، نُقدم لك الخطوات التفصيلية لإنشاء الحساب بسهولة وسرعة من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

خطوات إنشاء حساب باي بال مجاني من البداية للنهاية

لإنشاء حساب باي بال بنجاح دون أي تعقيد، اتبع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي: افتح المتصفح واذهب إلى www.paypal.com. اختيار نوع الحساب: اختر “Sign Up” ثم حدد “Personal Account” للحساب الشخصي أو “Business Account” إن كنت صاحب عمل. إدخال البيانات الأساسية: معلوماتك الشخصية: الاسم بالكامل كما هو في بطاقة الهوية أو جواز السفر.

العنوان والبريد والمدينة.

رقم الهاتف للتأكيد واستلام الإشعارات. تأكيد الحساب: ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني، اضغط على الرابط لتفعيل الحساب.

سيطلب باي بال توثيق رقم الهاتف برسالة SMS بها رمز تحقق.

كيفية ربط بطاقة أو حساب بنكي بحساب باي بال

بعد إنشاء الحساب بنجاح، تحتاج لربط وسيلة دفع أو استقبال أموال:

بهذه الطريقة، تكون قد أنشأت حساب باي بال مؤمن بالكامل، وجاهز لإرسال واستقبال الأموال حول العالم.