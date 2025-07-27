تمت بنجاح.. انتهاء ثاني مراحل فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعُلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مراحل فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالعاصمة الرياض والتي يتم إجرائها وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العملية يشارك بها كادر طبي يتكون من استشاريين واختصاصيين، وتمريض وفني غير من المتخصصين، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

انتهاء المرحلة الأولى من مراحل فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية

تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من مراحل فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية والتي تتضمن عملية التخدير، وبدء المرحلة الثانية من العملية، حيث إن تلك العملية تتضمن إجراء عدة مراحل، وذلك وفقًا لما أوضحته الفريق الطبي المسؤول، ويقوم على العملية عدد 24 جراحًا سعوديًا وذلك لفصل التوأم الملتصق من جهة أسفل البطن والصدر، ويتم إجراء العملية في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالعاصمة الرياض.

تفاصيل عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية

أوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن أسرة التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين كانوا لاجئين لدى الدولة اللبنانية، وقد حملت الأم بتوأم من ثلاثة أجنة ومنهم طفلتان ملتصقتان وطفل سليم غير ملتصق، وقد وصلا التوأمان إلى المملكة في يوم 29 ديسمبر الماضي، ويتم بعدها إدخالهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع

وتمت عدة اجتماعات للفريق الطبي والقيام بإجراء الفحوصات الدقيقة للتوأمين، وتبين بعد ذلك أنهما ملتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن، وتشتركان بغشاء القلب والكبد مع احتمال اشتراكهما أيضًا بالأمعاء، وتقرر بعدها قيام عملية الفصل التي تتكون من ستة مراحل ويتم تنفيذها على مدار 9 ساعات، وذلك بمشاركة عدد 24 من الأطباء الاستشاريين والمختصين، فضلًا عن الكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وغيرها من التخصصات المساندة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على تفاصيل انتهاء المرحلة الأولى من مراحل فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين في السعودية وبدء المرحلة الثانية من مراحل الفصل الستة، ويذكر أن الفريق الطبي قام بدراسة حالات مشابه على مدار 35 عام لفصل التوأمين.