اكتشاف مادة طبيعية جديدة بديلة للسكر ومضادة للسرطان تثير اهتمام العلماء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار اكتشاف علمي جديد اهتمام المجتمع الطبي والبحثي حول العالم، بعد الإعلان عن مادة طبيعية جديدة يمكن أن تكون بديلاً صحيًا للسكر، وتتميز بقدرتها المحتملة على مقاومة الخلايا السرطانية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المكثفة لإيجاد بدائل غذائية طبيعية تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة، خصوصًا تلك المرتبطة بارتفاع استهلاك السكر الصناعي، عبر موقع الخليج 365.

خصائص المادة الجديدة وتأثيرها على الصحة

أوضح الباحثون أن المادة المستخلصة من نبات طبيعي تُظهر خصائص تحلية مماثلة للسكر، ولكن دون السعرات الحرارية المرتفعة أو التأثير السلبي على مستويات الإنسولين في الدم. والأهم من ذلك، أظهرت التجارب الأولية على الخلايا المعملية أن هذه المادة تمتلك خصائص مضادة للأورام، حيث ساهمت في إبطاء نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية. ويأمل العلماء أن تسهم هذه المادة في تطوير مكملات غذائية أو مكونات طعام صحية تقلل من مخاطر الأمراض.

خطوات قادمة نحو التطبيق العملي

رغم النتائج الواعدة، لا تزال المادة قيد الدراسات السريرية، حيث يعمل العلماء على اختبار فعاليتها وسلامتها على البشر في مراحل لاحقة. كما يتم دراسة كيفية دمجها في المنتجات الغذائية دون التأثير على الطعم أو القوام. ويتوقع الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يحدث نقلة نوعية في أنظمة التغذية الحديثة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التغذية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان.