صيته السبيعي: المدح الصادق يرفع المعنويات ويزيد مشاعر السعادة لدى الإنسان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حديثٍ ملهم أكدت صيته السبيعي، الباحثة في الشؤون الاجتماعية، أن كلمات المدح الصادقة تمتلك تأثيرًا كبيرًا في رفع معنويات الإنسان وتعزيز شعوره بالسعادة والرضا. وأشارت إلى أن التقدير اللفظي الإيجابي له دور فعّال في تحسين العلاقات الإنسانية سواء داخل الأسرة أو في بيئات العمل والمجتمع، عبر موقع الخليج 365.

المدح الصادق يعزز الثقة بالنفس

أوضحت السبيعي أن المدح الصادق يساعد في بناء الثقة بالنفس لدى الأفراد، خاصة إذا جاء من شخص مقرّب أو ذي مكانة معنوية. فالكلمات الطيبة لا تُشعر الشخص فقط بالتقدير، بل تمنحه أيضًا دافعًا للاستمرار في العطاء والإبداع، مؤكدة أن التقدير المعنوي لا يقل أهمية عن المكافآت المادية.

وأشارت إلى أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر تأثرًا بكلمات الإشادة، حيث تساهم في دعمهم النفسي وتشكيل شخصياتهم بطريقة إيجابية، وتزيد من طاقاتهم التحفيزية للتعلم والتميز.

أهمية المدح في تقوية الروابط الاجتماعية

كما شددت صيته السبيعي على أن المدح الصادق يُعد أداة فعالة في تعزيز الروابط بين الأفراد داخل المجتمع، إذ يسهم في خلق بيئة إيجابية قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل. وأشارت إلى أن المدح يجب أن يكون واقعيًا وغير مبالغ فيه حتى لا يتحول إلى مجاملة فارغة أو نفاق اجتماعي.

وختمت حديثها بنصيحة للجميع بضرورة التعبير عن الامتنان والتقدير في كل فرصة ممكنة، لأن الكلمة الطيبة قادرة على تغيير يوم شخص بالكامل، وربما تكون سببًا في تحفيزه على تحقيق المزيد من النجاحات.