فصل التوأم السوري الملتصق سيلين وإيلين يبدأ رسميًا في مستشفى بالرياض

أعلن الفريق الطبي المختص في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض عن بدء عملية فصل التوأم السوري الملتصق "سيلين وإيلين"، والتي تُعد واحدة من أبرز العمليات الجراحية الدقيقة في مجال فصل التوائم. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الفحوصات والتحضيرات الطبية الدقيقة لضمان نجاح العملية التي يترقبها الشارع العربي والسوري بشكل خاص، عبر موقع الخليج 365.

مراحل معقدة لفصل التوأم سيلين وإيلين

التوأم سيلين وإيلين وُلِدتا بحالة التصاق نادرة عند منطقتي الصدر والبطن، حيث يشتركان في عدد من الأعضاء الحيوية، مما استدعى تدخلًا جراحيًا عالي التعقيد. وأكد الفريق الطبي أن العملية ستجري على مراحل متعددة تمتد لأكثر من عشر ساعات، بمشاركة أكثر من 30 طبيبًا ومتخصصًا من مختلف التخصصات الدقيقة، مثل جراحة الأطفال، والتخدير، والعناية المركزة، والأشعة، لضمان أفضل فرص النجاح.

الدعم الرسمي والإنساني للعملية

تحظى العملية بدعم مباشر من الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، في إطار برنامجها الإنساني العالمي لفصل التوائم الملتصقة، والذي ساهم في إجراء أكثر من 50 عملية ناجحة حتى الآن. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تؤكد ريادة السعودية في مجال الرعاية الطبية المتقدمة، وتقديم الدعم الإنساني للأسر من مختلف الجنسيات التي تواجه حالات طبية معقدة.