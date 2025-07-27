تردد قناة طيور الجنة 2025 بعد التحديثات الأخيرة مجاناً على النايل سات والعرب سات تم تثبيته

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تثير قناة طيور الجنة اهتمام العائلات العربية بتربية أطفالها، حيث تقدم مجموعة من البرامج التعليمية والدينية التي تساعد في تنمية مهارات الصغار وزرع القيم الإسلامية. وتعتبر القناة واحدة من القنوات الرائدة في تعديل سلوكيات الأطفال بفضل برامجها المميزة.

يمكن الآن تثبيت تردد قناة طيور الجنة بعد التحديثات الأخيرة بجودة عالية وبدون تشويش، حيث يمكنكم القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى زر القائمة على الريموت الكنترول.

– اختيار الإعدادات والضبط.

– تحديد القمر الصناعي وإضافة القناة.

– تسجيل بيانات القناة مثل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات هو 11258، مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. بينما يمكن تحميل تردد القناة على العرب سات بإضافة بيانات جديدة مثل التردد (11310) ومعامل تصحيح الخطأ (2/3) ومعدل الترميز (30000) والجودة HD والاستقطاب العمودي.

تتميز قناة طيور الجنة بعد التحديثات ببرامجها الهادفة التي تناسب الأطفال من مختلف الأعمار، وتحرص القناة على تقديم محتوى خالٍ من العنف والمحتويات الضارة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات العربية المهتمة بتنشئة أبنائها بشكل إيجابي.