تحديد موعد صرف زيادات جديدة للمعاشات في الجزائر لجميع الفئات عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات الجزائرية عن زيادات مالية جديدة في معاشات المتقاعدين، تشمل المدنيين والعسكريين، ضمن خطة الدولة لحماية القدرة الشرائية وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة.

زيادات تصل إلى 15% للمتقاعدين

زيادات المعاشات تدريجية تبدأ من 10% وتصل حتى 15% حسب قيمة المعاش القديم.

الزيادة تستهدف تقليص الفجوة بين الشرائح، حيث يستفيد المتقاعدون ذوو المعاشات المنخفضة من النسبة الأكبر.

تطبيق تلقائي للزيادات

تم اعتماد يناير 2025 كبداية رسمية لصرف زيادات المعاشات مع صرف فروقات الأشهر الماضية بأثر رجعي، دون الحاجة لتقديم طلبات من قبل المتقاعدين.

الفئات المستفيدة

المتقاعدون من الوظائف العامة والعسكريون.

أصحاب المعاشات الاجتماعية والأرامل وذوو الحقوق.

جدول زمني لصرف الزيادات

تم اعتماد جدول زمني لصرف المعاشات بعد الزيادة، مع ضمان الإيداع المبكر لكل فئة حسب الدور لتجنب التكدس.

تأثير الزيادات على المتقاعدين