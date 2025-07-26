حظك اليوم برج العقرب الأحد 27 يوليو 2025: لا تخف من التغيير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ينصحك موقع الخليج 365 اليوم بأن تكون أكثر تقبلًا للمتغيرات التي تحدث في محيطك. لا تنظر لها كعقبات، بل كبوابة لإعادة بناء نفسك بشكل أقوى. هناك تحول داخلي يجري بهدوء، فكن صادقًا مع ذاتك وخذ وقتك في قراراتك.

الغموض يسيطر على العاطفة

قد تعاني من شعور بعدم الوضوح في العلاقة، لكن الحقيقة ستنكشف قريبًا. الحوار هو الوسيلة الوحيدة للخروج من دوامة الشك. العزاب قد ينجذبون لشخص مختلف كليًا عن توقعاتهم.

العمل يتطلب حسمًا

لا تؤجل قرارات تتعلق بوظيفتك أو شراكة ما. الفرص قادمة لكنها تحتاج منك أن تتحرك بسرعة دون تردد. لا تلتفت لمن يشكك في قدراتك.

اهتم بمشاعرك كما تهتم بجسدك

صحتك النفسية تحتاج لعناية أكبر من الجسدية هذه الفترة. لا بأس من التعبير عن الضيق أو مشاركة مخاوفك مع من تثق