تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد لمتابعة أفضل الأناشيد والبرامج التعليمية على نايل سات على مدار الساعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد تردد قناة طيور الجنة 2025 اهتمامًا واسعًا من قبل العائلات العربية لأنها تقدم محتوى آمن مناسب للأطفال. وحرصت إدارة القناة على تغيير التردد الخاص بها لضمان جودة البث العالية. وبشكل عام تعد قناة طيور الجنة واحدة من أقدم وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي نظرًا للمحتوى المتميز الذي تقدمه من أناشيد تربية وبرامج دينية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على نايل سات

تم تحديث التردد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات للحفاظ على جودة البث العالية. وتأتي بيانات التردد الجديد على النحو التالي:

– التردد: 11258

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة طيور الجنة

على الرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال في العالم العربي إلا أن قناة طيور الجنة تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة نظرًا للمميزات التالية:

– تقدم أناشيد دينية وتربوية بأسلوب ممتع وتعليمي في الوقت ذاته.

– تعتمد القناة على قصص مصورة هادفة تزرع القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال.

– خالية من أي محتوى غير لائق أو عنف أو إعلانات تجارية مزعجة.

– من وقت لآخر يتم تحديث التردد للإبقاء على جودة البث العالية.

– مناسبة لجميع الأعمار من سن ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.

– قناة مجانية 100٪ غير مشفرة.

– كما أنها متاحة على مدار اليوم.

طريقة استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد أن أوضحنا أحدث تردد لقناة طيور الجنة على نايل سات، إليكم الخطوات التي يجب اتباعها لاستقبال القناة بسهولة على الرسيفر:

– من خلال استخدام الريموت الكونترول ادخل إلى القائمة الرئيسية (Menu).

– اختر قسم التركيب أو التثبيت (Installation).

– حدد القمر الصناعي نايل سات من القائمة.

– اختر إدخال يدوي للتردد.

– العمل على إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

– اضغط على زر البحث (Search).

– انتظر حتى يكتمل تحميل القنوات.

– بعد الانتهاء احفظ التغييرات وستجد قناة طيور الجنة ضمن قائمة قنوات الأطفال.