مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195: كل التفاصيل حول الموعد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 يثير اهتمام الملايين من عشاق هذا العمل التاريخي المميز، الذي يحكي قصة إنشاء الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل. ومن المعروف أن هذا المسلسل يتمتع بشعبية كبيرة بسبب أحداثه المشوقة والمفاجئة.

موعد عرض الحلقات الجديدة

موعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان يبدأ من الحلقة 169 في بداية شهر أكتوبر 2025، مع عرض الفيديو التشويقي في شهر سبتمبر. ومن المقرر أن يتم عرض الحلقات على قناة “ATV” التركية وقناة “الفجر” الجزائرية.

التحديات التي تنتظر بطلنا المؤسس

من المتوقع أن تكون حلقات الموسم السابع من المسلسل مليئة بالإثارة والتشويق، حيث سيواجه بطل العمل تحديات جديدة وصعوبات قد تهدد وحدة دولته وقوته.

القنوات الناقلة

بعد الإعلان عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195، يجب الإشارة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، وتردد قناة ATV التركية على النايل سات هو 11628، مع توضيح التردد على عرب سات الذي يبلغ 12692.