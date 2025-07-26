الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طارئة لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية على الحدود

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة رسمية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، لمناقشة تداعيات أزمة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية الجنوبية لأوروبا، التي تُشكل ضغطًا متزايدًا على دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا. وتسعى هذه القمة إلى بلورة حلول مشتركة وإطار تشريعي سريع لضبط التدفقات بوتيرة آمنة ومنظمة.

عبر موقع الخليج 365

تطورات أزمة الهجرة وخطة بروكسل للتعامل معها

تناول المشاركون خلال القمة قضايا متنوعة تشمل التدفقات البحرية، ووفرة مراكز استقبال الطوارئ، وتنظيم العودة الآمنة للمهاجرين غير الشرعيين. كما تم بحث التنسيق مع الدول الأصلية transit states لتسهيل ترحيل الراغبين في العودة، بالإضافة إلى دعم مالي إضافي لدول الحدود الأوروبية لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية بفعالية.

ويهدف الاتحاد إلى مراجعة آلية توزيع المهاجرين وفق نظام تعاون إجباري، وتوسيع قاعدة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب عناصر الاغاثة وزيادة رقعة الفحص الطبي والإنساني قبل دخول الحدود.

شاهد أيضًا: الهجرة الدولية تعلن شروط جديدة للتقديم على تأشيرات العمل في ألمانيا 2025

دلالات القمة وتوقعات القرارات الحاسمة القادمة

تُعد هذه القمة الطارئة مؤشرًا على تصاعد التوتر بين دول الاتحاد حول توزيع الأعباء، حيث تسعى كل دولة إلى حصة عادلة من تدفقات الهجرة. ومن المتوقع إصدار قرارات سريعة حول تقديم تمويل فوري لدول الواجهة الأمامية، وتفعيل نظام المحاكم المشتركة للبت في طلبات اللجوء خلال 48 ساعة فقط.

كما يتوقع أن يوافق القادة على إطلاق “مركز أوروبية للتنسيق الطارئ”، يُعنى بإدارة حالات النزوح المؤقتة وتنسيق عمليات الترحيل والإغاثة الفورية، مع تعزيز الإجراءات الأمنية المشددة على السواحل والمناطق الحدودية، وسط دعوات لضرورة التضامن الأوروبي الفعلي لتجنب أزمة إنسانية وكساد سياسي داخل الكتلة.