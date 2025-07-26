وصفة شعبية خاطئة تتسبب في كارثة كبرى لسيدة تركية كادت تفقد ساقها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت وسائل الإعلام التركية مؤخرًا قصة صادمة لسيدة تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة كادت أن تودي بساقها، وذلك بعد استخدامها وصفة شعبية تقليدية لعلاج التهابات في القدم. الحادثة أثارت جدلًا واسعًا حول مخاطر الاعتماد على وصفات غير موثوقة دون استشارة طبية.

عبر موقع الخليج 365

تفاصيل الحادثة وتحذيرات الأطباء

وفقًا للتقارير، لجأت السيدة التركية إلى وضع مزيج شعبي يتضمن الثوم والزيت على قدمها لعلاج التهاب بسيط، معتقدة أن ذلك سيقلل من الورم والألم. إلا أن الجلد بدأ يتآكل وتعرضت لعدوى حادة أدت إلى تقيح الأنسجة، وكادت تفقد ساقها لولا التدخل الجراحي العاجل الذي أنقذ الوضع.

أكد الأطباء أن هذه النوعية من الخلطات قد تكون سامة أو مهيّجة للجلد، خصوصًا عند استخدامها بشكل مفرط أو على جروح مفتوحة، ما يؤدي إلى نتائج كارثية مثل “الغرغرينا” أو “الالتهابات الجلدية العميقة”.

دعوات للتوعية الصحية بمخاطر العلاجات الشعبية

طالب مختصون في الصحة العامة بضرورة تكثيف حملات التوعية بخطورة استخدام الوصفات الشعبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تُطبّق على الجلد أو تُستخدم دون إشراف طبي.

كما أشاروا إلى أن كثيرًا من هذه الوصفات لا تستند إلى أي أساس علمي، وقد تحتوي على مواد قد تؤدي إلى تسمم الجلد أو تلف الأعصاب أو التهابات بكتيرية مميتة. وأوصوا بعدم الاستهانة بأي عرض مرضي والتوجه مباشرة للطبيب المختص لتفادي المضاعفات.