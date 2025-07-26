منظومة حجز اسطوانات الغاز عبر الإنترنت برابط فعال “bmc.brega.ly” لشركة البريقة في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع زيادة الطلب على الغاز المنزلي في ليبيا، واهتمام المواطنين بتأمين احتياجاتهم اليومية، أطلقت الحكومة شركة البريقة لتسهيل عملية حجز الأسطوانات الغاز عبر منظومة إلكترونية حديثة. هذه المنظومة تهدف إلى توفير اسطوانات الغاز بشكل منظم وعادل للمواطنين.

منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة

تعد منصة بريق من شركة البريقة حلاً إلكترونياً لحجز الأسطوانات الغاز في جميع المدن الليبية. يمكن لرب الأسرة الآن تقديم طلب للحصول على اسطوانة بسهولة وبشكل عادل، وذلك من خلال التسجيل على المنصة واتباع الخطوات المحددة.

كيفية الحصول على اسطوانة الغاز

– الدخول لموقع حجز أسطوانات الغاز.

– اختيار تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول.

– إدخال البيانات الشخصية وتحميل المستندات الرسمية.

– دفع الرسوم المالية.

– تأكيد الطلب وانتظار الرسالة التأكيدية.

– التوجه لمركز التوزيع في الموعد المحدد لاستلام الأسطوانة.

موعد استلام الأسطوانات

توزيع الأسطوانات يكون يومي الأحد والثلاثاء والخميس من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً. يجب على المواطنين متابعة الموقع الرسمي أو صفحة الشركة على الفيسبوك لمعرفة أي تحديثات.

مميزات منظومة بريقة الجديدة

– حجز سريع ومنظم دون الحاجة للوقوف في طوابير.

– تضمن للأسر الحصول على اسطوانة غاز بشكل عادل.

– توفر موقع أقرب مركز لتوزيع الأسطوانات.

– تسجيل طلب الحجز برقم مرجعي لتتبع الطلب بسهولة.

بهذه الطريقة، تقدم شركة البريقة حلاً مبتكراً لحجز أسطوانات الغاز بطريقة سهلة ومريحة للمواطنين الليبيين. احرص على متابعة الموقع للحصول على أحدث التحديثات والتغييرات في جدول التوزيع.