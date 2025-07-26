اقتحام قسم شرطة المعصرة حلوة واعتقال أفراد الأمن! بيان وزارة الداخلية يكشف حقيقة الواقعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول في الساعات القليلة السابقة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول اقتحام قسم شرطة المعصرة حلوة واعتقال أفراد الأمن، ومُنذ اللحظات الأولى من عرض هذا الفيديو ويوجد العديد وقد نشر حالة من إثارة الضجة للتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا الفيديو والحقيقة الكاملة من ورائه، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

اقتحام قسم شرطة المعصرة حلوة واعتقال أفراد الأمن

في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 تم انتشار فيديو لـ 4 شباب يقتحمون قسم شرطة المعصرة حلوة وتحديدًا الطابق الرابع الذي يتواجد به مكتب الأمن الوطني، وقد تم تصوير الفيديو والشباب تتحدث مع ضباط الأمن الوطني حول فتح معبر رفح وأحد الشباب يتحدث مع الضابط ويوجه له عدد من الاتهامات بأنهم من يغلقون معبر رفح ويمنعون عبور المساعدات لأهل غزة.

وفي داخل الفيديو شاهدنا عدد من المحادثات القادمة بين الشباب وبين ضباط الأمن الوطني وقد وجه أحد الشباب أنهم قدموا كل ما لديهم حتى يتم فتح هذا المعبر ويتم وصول المعونات لأهل غزة، ولكن يوجد العديد من المواطنين الذين يريدون التعرف الحقيقة وراء هذا الفيديو.

حقيقة فيديو اقتحام قسم شرطة المعصرة

يوجد العديد من الجهات التي شككت في حقيقة هذا الفيديو من أول هذه الجهات منصة أكس و تم التوضيح أن هذا الفيديو ليس له علاقة بالأحداث داخل مصر بل هو له علاقة بهروب مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية لعام 2021 ولكن يوجد العديد من الأراء التي ترى أن المبنى يشبه كثيرًا مباني أمن الدولة التابعة لمصر.

رد وزارة الداخلية على فيديو اقتحام قسم شرطة المعصرة

نفت وزارة الداخلية الواقعة وأعلنت أن قسم المعصرة لا يوجد له أساس ولا يوجد امن وطني في هذه المحافظة حيث تم نقل جميع هذه المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التأكيد على عدم صحة هذا الفيديو وأكدت أن هناك الكثير من الأشخاص الراغبين في نشر الفتن بين الشعب وخاصة حول قضية شعب غزة، وأكدت وزارة الداخلية على جميع المواطنين عدم تصديق كل ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

اقتحام قسم شرطة المعصرة حلوة واعتقال أفراد الأمن من الأخبار التي انتشرت بصورة سريعة على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن هذا الفيديو يُشير إلى تضامن عدد كبير من الشباب مع غزة وفي نفس الوقت وزارة الداخلية توضح حقيقة هذه الفيديو.