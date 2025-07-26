متى يتم صرف رواتب المتقاعدين في المغرب شهريًا وهل تمت زيادة الرواتب؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر صرف رواتب المتقاعدين في المغرب أمرًا هامًا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. ومن أجل توضيح هذه النقطة بشكل أكبر، أكدت وزارة المالية المغربية على جدول صرف الرواتب بانتظام وفي الوقت المحدد لضمان استقرار المتقاعدين وتحقيق الأمان المالي لهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب شهريًا

وفقًا لتصريحات وزارة المالية، يتم صرف رواتب المتقاعدين في المغرب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. وتشمل هذه الرواتب جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، مع إمكانية تعديل يوم الصرف في حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية للمتقاعدين وضمان وصولهم إلى حقوقهم بدون تأخير.

الساعة التي يتم فيها صرف رواتب المتقاعدين في المغرب

وبخصوص توقيت صرف الرواتب، توضح الوزارة أنه يتم إيداعها في الحسابات البنكية ابتداءً من الساعة 12:00 بعد منتصف الليل. وبالتالي، يمكن للمتقاعدين الوجهة إلى البنوك أو الصرافات الآلية في أي وقت بعد هذا الموعد لاستلام مستحقاتهم بسهولة ويسر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين في المغرب

على الرغم من الشائعات التي ترددت مؤخرًا، إلا أن وزارة المالية لم تعلن عن أي زيادات جديدة في رواتب الموظفين أو المتقاعدين في الأشهر الأخيرة. لكن يجب الإشارة إلى أنه تمت زيادة الرواتب خلال شهر مايو الماضي، حيث تم صرف زيادات للمواطنين في عدة قطاعات بحسب الجدول التالي:

– الموظفون العموميون: 500 درهم

– أصحاب المهن الحرة: 300 – 400 درهم

وتعتمد قيمة الزيادة لأصحاب المهن الحرة على الاحتياجات الفعلية لكل فرد بالإضافة إلى درجته الوظيفية.

في النهاية، يُعتبر معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب أمرًا ضروريًا لتحقيق الترتيب المالي للأسرة، وتواصل الوزارة جهودها في دعم المتقاعدين وتسهيل حصولهم على حقوقهم بانتظام.