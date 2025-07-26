يا دكتور، استمتع بالباقة الكاملة: تردد قناة طيور الجنة بيبي toyoraljanahtv 2025 على نايل سات وعربسات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبحت قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات الأكثر شهرة بين الأطفال والبيبيهات، حيث تقدم محتوى مميز يهتم بتربية الأطفال وتعليمهم القيم الإسلامية بشكل مبتكر ومسلي.

تم تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي لعام 2025، حيث يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة على النايل سات وعرب سات. يأتي التردد الجديد كالتالي:

نايل سات: تردد القناة هو 11258، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD، معدل الترميز 27500، والاستقطاب تعديل أفقي.

عرب سات: تردد القناة 11310، معامل تصحيح الخطأ 2/3، معدل الترميز 30000، جودة القناة HD، والاستقطاب عمودي.

برامج قناة طيور الجنة بيبي متنوعة وشيقة، تشمل مغامرات جنى وأناشيد طيور الجنة وبرنامج “فزورة مع الأمورة”، التي تعزز قيم التعاون والتسلية لدى الأطفال.

تميزت قناة طيور الجنة بتقديم محتوى تربوي وترفيهي يلبي احتياجات الأطفال منذ صغرهم، وتعتبر واحدة من أبرز القنوات التي تهتم بتعليم الأخلاق والقيم الدينية بشكل مبسط وممتع.

استمتع الآن بمشاهدة قناة طيور الجنة بيبي على التردد الجديد وشارك أطفالك في رحلة تعليمية وترفيهية ممتعة.