استفسر بسهولة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصة مظلتي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفاصيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين الآن التحقق من أهليتهم بكل سهولة.

تم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 بشكل رسمي عبر منصة مظلتي، التي تُعتبر الأداة الرئيسية للاستعلام عن الأهلية للحصول على المنحة. وقد بلغ عدد المتقدمين للمنحة أكثر من 70 ألف مواطن، حيث يُراعى في اختيار المستفيدين الحاجة المالية الفعلية.

للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية 2025، يجب توفر مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة، مثل الحالة الاقتصادية والجنسية والإقامة داخل أراضي العراق.

وتسهيلاً على المواطنين، أطلقت الوزارة خطوات مبسطة للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت. يُمكن الدخول إلى منصة مظلتي عبر الرابط الرسمي وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة لعرض النتيجة مباشرة.

تعتبر الرعاية الاجتماعية أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التكافل بين المواطنين، ومنصة مظلتي تُعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات الاجتماعية.