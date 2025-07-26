تحديث بطاقة التموين في العراق: بشرى سارة لعام 2025 من خلال منصة أور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم إطلاق خدمة جديدة من قبل وزارة التجارة العراقية، تهدف إلى تحديث بطاقة التموين لعام 2025 عبر منصة أور الإلكترونية. الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه بطريقة حديثة ومنظمة. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، وضمان استمرار صرف الحصص التموينية بدون انقطاع. يجب على المواطنين تحديث بطاقة التموين 2025 لضمان الاستحقاق الكامل للدعم.

أهمية تحديث بطاقة التموين 2025

تعد تحديث بطاقة التموين 2025 خطوة أساسية لضمان استمرار حصول الأسر على الدعم الغذائي بانتظام. مع التوجه نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، توفر الوزارة منصة إلكترونية آمنة لتعديل بيانات الأسر بسهولة وفعالية. هذا التحديث يساهم في مواكبة التغيرات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، وضمان دقة البيانات وتقليل الأخطاء، وإيصال الحصص التموينية إلى الفئات الأشد حاجة.

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر منصة أور

أتاحت وزارة التجارة العراقية خطوات إلكترونية مبسطة لتحديث البطاقة التموينية دون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية. الخطوات تشمل الدخول إلى منصة أور الإلكترونية الرسمية، إدخال الرقم التمويني أو بيانات البطاقة الوطنية، اختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية”، مراجعة بيانات رب الأسرة والأفراد وإجراء التعديلات المطلوبة، إرفاق المستندات الرسمية، إرسال الطلب إلكترونيًا، ومراجعة البيانات الشخصية بدقة.

الفئات المستهدفة بتحديث بطاقة التموين 2025

شددت وزارة التجارة على ضرورة تحديث بطاقة التموين 2025 للعديد من الفئات، مثل الأسر التي شهدت تغييرًا في عدد الأفراد، العائلات المنتقلة لمكان جديد، ومن فقدوا بطاقتهم التموينية أو تعرضت للتلف.

جدول الفئات المستهدفة لتجديد بطاقة التموين

وفيما يلي جدول يلخص الفئات الرئيسية المستهدفة، مثل الأسر التي تغيّر عدد أفرادها، العائلات المنتقلة لمكان جديد، والفئات التي تعاني من انقطاع الاستلام.

تذكر الوزارة المواطنين بأهمية تحديث بطاقة التموين 2025 لتفادي أي إيقاف مفاجئ للخدمة، وتعزيز فعالية الدعم الغذائي الذي تقدمه الدولة للمواطنين. تأخير التحديث قد يؤدي إلى تعليق صرف الحصص أو حذف المستفيد من نظام الدعم.