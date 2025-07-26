كيفية التقديم على وظيفة موظف اقتراع لعام 2025 بسهولة وسرعة وأهم المزايا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد وظيفة موظف اقتراع 2025 من الوظائف المؤقتة التي تتيح للمواطنين فرصة المساهمة في نزاهة العملية الانتخابية داخل العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التقديم إلكترونيًا، مما يسهّل عملية التسجيل ويوفر الوقت والجهد، ويتيح للأفراد المؤهلين لعب دور فعال في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. اختيار “تقديم طلب جديد” من الصفحة الرئيسية. إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي، رقم البطاقة الموحدة، ورقم الهاتف. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل الهوية والوثائق الدراسية. تحديد المحافظة ومركز التسجيل الأقرب إلى محل السكن. مراجعة كافة البيانات ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.

بعد التقديم، يحصل المتقدم على رقم متابعة يُستخدم لاحقًا للاستعلام عن حالة الطلب، وفي حال القبول سيتم التواصل عبر الرسائل النصية أو عبر الموقع الرسمي للمفوضية.

الشروط المطلوبة لوظيفة موظف اقتراع 2025

لضمان اختيار المرشحين المناسبين لوظيفة موظف اقتراع 2025، وضعت المفوضية عدة شروط ينبغي توفرها لدى المتقدم:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يتراوح عمره بين 19 و55 سنة.

أن يكون من خريجي الكليات أو المعاهد أو من طلبة المرحلة الثالثة أو الرابعة الجامعية.

عدم الانتماء لأي جهة سياسية أو حزبية لضمان الحياد التام.

يفضل وجود خبرة سابقة كمراقب أو موظف اقتراع في انتخابات سابقة.

مزايا وظيفة موظف الاقتراع 2025

تعتبر وظيفة موظف اقتراع فرصة مؤقتة مليئة بالمزايا التي تحفز الشباب على المشاركة بفعالية، ومنها: