استعد لاستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة لعام 2025 عبر جميع الأقمار الصناعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الأكثر شهرة في الجزائر والوطن العربي، حيث تتميز بتقديم محتوى متنوع يشمل الدراما والأخبار والبرامج الدينية والترفيهية. وتمتاز القناة بجودة عالية في العرض وصورة واضحة، مما جعلها محطة مفضلة للجمهور.

تفاصيل تردد القناة

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة العرض: HD

يمكنكم أيضا استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث يتوفر التردد الجديد على هذا القمر.

ضبط تردد القناة بسهولة

تشغيل الريسيفر والدخول إلى قائمة الإعدادات

البحث اليدوي عن القنوات أو إضافة تردد جديد

إدخال بيانات تردد القناة وحفظ التغييرات

الاستمتاع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية

بهذه الطريقة، يمكنكم الاستمتاع بمتابعة قناة الفجر الجزائرية الجديدة بدون أي مشاكل تقنية. كما يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للقناة لمعرفة أي تحديثات مستقبلية في التردد.