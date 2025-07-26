تحول علاوة السكن والتفوق الدراسي إلى دعم مضاعف يحدث تحولاً إيجابياً في حياة الأسر والطلبة في الإمارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت وزارة تمكين المجتمع أبواب التغيير والتميز من خلال تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي في الإمارات. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، لتحقيق استقرار الأسر وتعزيز الاستثمار في التعليم العالي.

علاوة السكن: دعم للاستقرار الأسري

تعتبر علاوة السكن من أبرز أشكال الدعم التكميلي للأسر غير المستفيدة من دعم سكني حكومي. تم تصميم هذه العلاوة لتناسب احتياجات الأسر وظروفها المعيشية، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وبناء مجتمع قوي ومتماسك. قيمة العلاوة تعتمد على عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، لضمان تقديم الدعم المناسب لكل حالة.

علاوة التفوق الدراسي: تشجيع للتميز الأكاديمي

تولت الوزارة رعاية خاصة للطلبة المتفوقين من الأسر المستفيدة، من خلال إطلاق علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي. تصل قيمة هذه العلاوة إلى 3200 درهم شهريًا للطلبة المتميزين في المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل الدولة.

خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات

قدمت الوزارة منصة إلكترونية متطورة لتسهيل عملية التقديم على العلاوات، مع ضمان معالجة الطلبات في مدة قصيرة تعكس الفعالية والسرعة.

أحكام خاصة للفئات الأكثر احتياجًا

وضعت الوزارة أحكام استثنائية لتلبية احتياجات الأيتام وأبناء المحكوم عليهم، لضمان استفادتهم من الدعم بشكل شامل ومرن. تأكيدًا على شمولية النظام ومرونته في تلبية مختلف الظروف.

هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بدعم رأس المال البشري وتعزيز التميز الأكاديمي، لبناء مجتمع متماسك ومزدهر في الإمارات.