كيفية تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان 2025 عبر موقع الشرطة الرسمي دون الحاجة للذهاب للمراكز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى سلطنة عمان إلى تسهيل الإجراءات الحكومية من خلال التحول الرقمي، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تجديد بطاقة المقيم، التي تتم عبر منصة إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد. تهدف الخدمة إلى تنظيم إقامة الوافدين وتجديد بياناتهم الرسمية بسهولة، مع الالتزام بالشروط التي حددتها الجهات المختصة لضمان قانونية الإجراء.

خطوات تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان 2025

تقدم شرطة عمان السلطانية آلية رقمية لتسهيل عملية تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان، وتشمل الخطوات:

1. زيارة الموقع الرسمي لشرطة عمان السلطانية.

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للمستخدم.

3. اختيار خدمة تجديد بطاقة المقيم من القائمة الإلكترونية.

4. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج الإلكتروني.

5. تحميل المستندات الرسمية المطلوبة.

6. دفع رسوم الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

7. النقر على “إرسال الطلب” وانتظار مراجعة الجهات المختصة.

شروط تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان

يشترط لتجديد بطاقة الإقامة الالتزام بمجموعة من الضوابط التي وضعتها السلطات المختصة، ومنها:

– إرفاق صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء بحجم 4×6 سم.

– تقديم بطاقة الإقامة الحالية بشرط أن تكون سارية المفعول.

– وجود جواز سفر ساري يحوي تأشيرة إقامة صالحة.

– دفع رسوم التجديد المحددة وقدرها 11 ريال عماني.

– سداد جميع المخالفات المرورية إن وجدت.

– إرسال الوثائق كاملة وبشكل صحيح لتجنب رفض الطلب.

– إحضار خطاب رسمي من جهة العمل، مرفق بإشعار صادر من وزارة العمل يوضح القطاع الذي ينتمي إليه المقيم.

أهمية الخدمة الإلكترونية لتجديد بطاقة المقيم

تعكس خدمة تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان عبر الإنترنت حرص الحكومة على تطوير الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها، وتبرز أهمية هذه الخدمة في:

– التحول الرقمي: تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتقليل الأخطاء.

– توفير الوقت: إتمام الإجراءات من أي مكان دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية.

– تبسيط الإجراءات: واجهة سهلة الاستخدام تسهّل التقديم والمتابعة.

– تقليل الازدحام: خفض عدد المراجعين في المكاتب الحكومية.

من خلال التزام المقيم بالشروط والخطوات المذكورة، تضمن سلطنة عمان استمرار إقامة الوافدين بشكل قانوني وفعّال، ولذا تعد خدمة تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان خطوة نوعية ضمن جهود الدولة في تعزيز الحكومة الإلكترونية وتقديم أفضل الحلول الرقمية للمواطنين والمقيمين.