مسلسل المؤسس عثمان يعود بالجزء الجديد على شاشات التلفاز: موعد عرض الموسم السابع والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يترقب الجمهور العربي بفارغ الصبر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 195، الذي يعتبر واحداً من أهم المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة منذ انطلاقته في عام 2015. يتناول المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل ومواجهته للتحديات والأزمات الداخلية والخارجية.

موعد عرض المسلسل

من المتوقع أن يعرض مسلسل المؤسس عثمان 195 الموسم السابع خلال فصل الخريف، وبالضبط في شهر أكتوبر من هذا العام. قد بدأت عمليات التصوير والإنتاج منذ شهر يونيو ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أغسطس. سيتم طرح الإعلانات الترويجية للحلقات في شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم إضافة شخصيات جديدة وسيتم رحيل شخصية بالا خاتون.

القنوات الناقلة

سيتم عرض الحلقة 195 على عدة منصات إلكترونية مثل منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي، بالإضافة إلى بعض القنوات التلفزيونية العربية والتركية مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا وقناة الفجر الجزائرية وقناة اي تي في التركية. سيتم عرض الحلقة في نفس التوقيت المعتاد دون تغيير، ويمكن ضبط تردد القنوات على الريسيفر لمتابعة الأحداث الجديدة.