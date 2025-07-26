تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025: نافذة لعالم الاكتشاف والمعرفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ثريًا يجمع بين التثقيف، الترفيه، والاستكشاف. بأسلوب بصري جذّاب مدبلج باللغة العربية، أصبحت القناة مرجعًا رئيسيًا لعشاق العلوم، البيئة، التاريخ، الفضاء، والتقنيات الحديثة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 على نايل سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ليست مجرد قناة وثائقية، بل بوابة معرفية مفتوحة تنقلك إلى أعماق الأرض وأبعد أعالي الفضاء. يمكنك الآن ضبط التردد على النايل سات بالمواصفات التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11411

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 30000

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– الجودة: HD

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

– تقدم محتوى وثائقي بجودة عالية يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

– توفر محتواها بصوت عربي احترافي مما يسهل الفهم ويزيد من متعة المشاهدة.

– تقدم برامج حصرية غير معروضة في أي قناة وثائقية أخرى.

– لا تتطلب اشتراكًا مدفوعًا وهي متاحة لجميع المشاهدين في العالم العربي دون رسوم.

شاهد أيضًا: احصل الآن على تردد قناة بطوط كيدز على نايل سات مجانًا أفضل قناة للأطفال

أبرز البرامج على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

– تحقيقات الكوارث الجوية

– الهروب من السجن

– أسرار الكون

– اكتشاف المحيطات

– سكان تحت الأرض

– قضايا وألغاز تاريخية