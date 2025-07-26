استمارة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 في الجزائر.. التسجيل الالكتروني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى دائمًا الحكومة الجزائرية إلى مساعدة السيدات الغير عاملات من خلال تقديم عدد من المبادرات التي من خلالها يتم الحصول على مبالغ مالية تساعدهم في التحسين من المستوى المعيشي لهم، ونجد أن هناك الكثير من السيدات الراغبين في التعرف على استمارة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 في الجزائر، ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على هذه الاستمارة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن آلية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تسهل على السيدة عملية التسجيل بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار لساعات طويلة، ونحن سوف نوضح لكم الخطوات فيما يلي:

زيارة موقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل “من هنا“. من الصفحة الرئيسية انقر على إنشاء حساب جديد. يطلب تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال البريد الإلكتروني. من الصفحة الرئيسية حدد البرامج ومنها اختر منحة المرأة الماكثة في البيت. يتم فتح استمارة يجب أن يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة. يطلب إرفاق المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها. انقر على إرسال الطلب.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الاستفادة من هذه المنحة ونحن سوف نتعرف على هذه الشروط من خلال السطور التالية:

يجب أن تكون السيدة المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.

الإقامة بشكل دائم داخل الجزائر.

عدم امتلاك دخل شهري ثابت من وظيفة حكومية أو خاصة.

عدم الانتماء للعمل في الوظائف داخل الدولة.

المتقدمة يجب أن تكون أرملة أو مطلقة.

عدم امتلاك أصول أو عقارات التي توفر الدخل الإضافي.

المستندات المطلوبة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

بعد التعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الموافقة على طلب التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت يجب أن نوضح المستندات التي أعلنت عنها الحكومة ونحن سوف نوضح لكم هذه الأوراق من خلال السطور التالية:

صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.

شهادة وفاة الزوج في حالة المرأة الأرملة، وإرفاق شهادة الطلاق في حالة المرأة المطلقة.

إثبات عدم العمل من الجهات الحكومية.

شهادة إثبات الإقامة من محل السكن.

رقم الحساب البريدي للمواطنة.

التأكد من صحة جميع المستندات المطلوبة.

كم مبلغ منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

مع بداية عام 2025 تم الإعلان من قبل الحكومة الجزائرية عن المبلغ الذي سوف يتم الحصول عليه من قبل منحة المرأة الماكثة بالبيت حيث إنها تبلغ قيمة 800 دينار جزائري شهريًا، وموعد الصرف يتم تحديده والإعلان عنه من قبل الحكومة

عملية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 في الجزائر من الأمور التي تشغل تفكير الكثير من ربات البيوت داخل الجزائر حيث أعلنت الحكومة عن صرف العدم المالي لمساعدة هؤلاء السيدات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.