للسوريين.. حجز موعد تحديث بيانات randevu.goc.gov.tr في تركيا عبر الإي دولات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الحكومة التركية عن توفير خدمة تحديث البيانات في تركيا من خلال الإي دولات وذلك يتم عبر خدمة حجز الموعد والاتجاه لحجز الموعد الرسمي، وفي هذا المقال وعبر موقعنا المميز الخليج 365 سنتعرف سويًا على تفاصيل حجز موعد تحديث بيانات randevu.goc.gov.tr في تركيا.

حجز موعد تحديث بيانات randevu.goc.gov.tr في تركيا

يدخل الشخص على الموقع الرسمي لإدارة الهجرة التركية للسوريين “من هنا“.

يدخل الشخص لتسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية المطلوبة ويدخل رقم الكملك الخاص بالمستخدم.

ينقر على خيار خدمة حجز الموعد.

يحدد الشخص مركز الهجرة ومكان الإقامة.

ينتظر لحين ظهور المواعيد الرسمية المتاحة والمناسبة للشخص ويحدد الموعد المناسب له.

يعد المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة وينتظر لحين إبلاغه بالموعد ويتجه إلى مقر المركز في الموعد المناسب مع ضرورة عدم التأخر عن الحضور لاستكمال بقية الاجراءات.

شاهد أيضًا: هل تراهن تركيا على تسوية نفطية أكثر ربحاً مع العراق؟

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات في تركيا

ولتحديث البيانات في تركيا يجب تقديم الأوراق التالية:

تقديم البطاقة الشخصية وتكون سارية المفعول.

تقديم تصريح الإقامة لأفراد الأسرة.

تقديم عقد إيجار لإثبات أن هذه الأسرة مقيمة داخل تركيا.

شهادات ميلاد للأطفال المولودين في تركيا.

الشروط اللازمة لتحويل الكلمك في تركيا

ولتحويل الكلمك في تركيا يجب الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون أعداد الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر عامًا لا يتعدى 15 طفل.

تثبيت إقامة الأسرة في تركيا من عقد الإيجار.

حمل بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من السلطات التركية المختصة.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

لابد من حجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني قبل البدء في تحديث البيانات.

أهمية إجراء تحديث لبيانات الكملك للسوريين

ويحصل المواطن السوري على العديد من المزايا عند تحديث بيانات الكملك في تركيا وهي المميزات التالية:

التسجيل في كافة الخدمات التعليمية مع القدرة على تسجيل الأطفال بالمدارس.

تيسير عملية التنقل أو الإقامة في الأراضي التركية.

الحصول على خدمات مميزة ورائعة صحية وعلاجية.

عدم الحصول على أي عقوبة قانونية بسبب عدم التطابق في البيانات

إلى هنا قد نكون تعرفنا سويًا على حجز موعد تحديث بيانات randevu.goc.gov.tr في تركيا مع التعرف على الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات في تركيا والشروط اللازمة لتحويل الكلمك في تركيا.