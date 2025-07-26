بكود سريع وخطوات سهلة.. طريقة الاستعلام عن رصيد فودافون كاش مجانًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة الاستعلام عن رصيد فودافون كاش مجانًا خطوة بخطوة، حيث تهتم شركة Vodafone على إتاحة خدمات مميزة من أجل تلبية احتياجات العملاء، ومن أجدد الخدمات التي أطلقتها كود معرفة الرصيد، فالاستعلام عن الرصيد من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من العملاء؛ لهذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن رصيد فودافون كاش مجانًا

إن شركة فودافون Vodafone توفر لجميع عملائها خدمة الاستعلام عن الرصيد المتبقي في المحفظة الإلكترونية بشكل مجاني لعام 2025م، وهذا بواسطة استخدام كود سريع متاح لجميع الأنظمة، يتم الأمر باتباع الخطوات الآتية:

فتح الهاتف وإدخال كود *13*9#. من ثم إدخال أيقونة “الاتصال”. إضافة الرقم السري الخاص بالمحفظة. ستصل رسالة تحتوي على رصيد العميل المتبقي في المحفظة.

أحدث أكواد خدمات فودافون لعام 2025

تعتبر شركة فودافون في إطار أشهر شركات الاتصالات في مصر، وتقدم لجميع عملائها الكثير من المميزات الرائعة التي تسهل عليهم، مع بعض الخدمات المجانية عن طريق أكواد محددة، ومنها ما يلي:

خدمة كلمني شكرًا: كود *505* رقم الهاتف#.

خدمة كلمني شكرًا للشبكات الأخرى: 506 رقم الهاتف #.

إلغاء خدمة الكول تون: *550*0#.

خدمة سلفني شكرًا: كود *3#.

تحويل رصيد فودافون: كود *868*2* رقم الهاتف المراد تحويل الرصيد إليه#.

خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء: كود *888#.

تشغيل خدمة الكول تون: كود *550* كود الأغنية#.

خدمة منع المعاكسات والمكالمات: *7*31#.

شحن كارت فودافون: كود *858* رقم الكارت #.

تفعيل خاصية الهاتف مغلق: *21*777#.

خدمة فودافون كاش: *9#.

معرفة الرقم الخاص بك: كود *878#.

إلغاء خاصية الهاتف مغلق من فودافون: #21#.

خدمات فودافون كاش

توفر محفظة فودافون كاش مجموعة من الخدمات التي تسهل على العملاء إجراء المعاملات المختلفة بكل مرونة خلال بضع ثواني فقط، ومن أبرز خدماتها ما يلي:

الدفع عبر الإنترنت: في حال كان العميل من محبي التسوق الإلكتروني يمكن إصدار بطاقة افتراضية مؤقتة لسداد قيمة مشترياته بأمان تام.

في حال كان العميل من محبي التسوق الإلكتروني يمكن إصدار بطاقة افتراضية مؤقتة لسداد قيمة مشترياته بأمان تام. شحن الرصيد: يمكن شحن الرصيد أو رصيد أي رقم آخر باستخدام رصيد المحفظة.

يمكن شحن الرصيد أو رصيد أي رقم آخر باستخدام رصيد المحفظة. التبرعات: تدعم فودافون كاش الكثير من الجمعيات الخيرية بنقرة زر واحدة.

تدعم فودافون كاش الكثير من الجمعيات الخيرية بنقرة زر واحدة. تسديد الفواتير: يمكن دفع فواتير الهاتف، والكهرباء والمياه بواسطة استعمال كود مخصص داخل الخدمة.

في سياق تطوير التكنولوجيا وتوسع خدمات الدفع الإلكتروني في مصر باتت شركات الاتصالات تقدم الكثير من الخدمات المتقدمة، وهذا لتسهيلها على جميع العملاء بدلًا من الذهاب لأقرب فرع للشركة، وذلك بواسطة استخدام الأكواد المختصرة.